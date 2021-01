Sci alpino | cambia il programma Garmisch! Cancellata la discesa | previsti due superG!

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Salta anche la prova cronometrata odierna e, di conseguenza, lalibera femminile prevista a Garmisch, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di sci. Viene riformulato il fine settimana di gare, dato che diventano due i super-G in. A causa dell'attuale situazione meteo e delle condizioni della pista, la giuria, insieme al comitato organizzatore locale, ha deciso di annullare la prova cronometrata di oggi e di conseguenza lafemminile di domani. Stesso orario di inizio per il super-G di domani, previsto alle ore 11.00 italiane. IL TWEET DELLA FIS BREAKING: Due to the current weather situation and the conditions of the slope, the jury together with the LOC have decided to cancel today's training and consequently tomorrow Women's downhill race.Same starting time for tomorrow's superG