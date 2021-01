Roma, El Shaarawy è arrivato a Villa Stuart: «Sto bene, sono pronto» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stephan El Shaarawy è guarito dal Covid-19 e questa mattina si è recato a Villa Stuart per le visite mediche La nuova avventura alla Roma di Stephan El Shaarawy è pronta a cominciare. Il Faraone è guarito dal Covid-19 e questa mattina è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alla visite mediche di rito con il club giallorosso. All’esterno della clinica, come riportato dal Corriere dello Sport, l’italo-egiziano ha rilasciato alcune dichiarazioni: «sono molto contento di essere tornato alla Roma. Sto bene fisicamente, sono pronto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stephan Elè guarito dal Covid-19 e questa mattina si è recato aper le visite mediche La nuova avventura alladi Stephan Elè pronta a cominciare. Il Faraone è guarito dal Covid-19 e questa mattina èper sottoporsi alla visite mediche di rito con il club giallorosso. All’esterno della clinica, come riportato dal Corriere dello Sport, l’italo-egiziano ha rilasciato alcune dichiarazioni: «molto contento di essere tornato alla. Stofisicamente,». Leggi su Calcionews24.com

