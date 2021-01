Roma | addio al capitano Raffaele Smaldone | lutto nell’esercito

Leggi su ck12

(Di venerdì 29 gennaio 2021), incidente in moto in via del Foro Italico:al 33ennedell’esercito: si indaga con le immagini di videosorveglianza Foto FacebookSi cerca di fare chiarezza sull’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a, in via del Foro Italico. VittimaSbordone, 33enne di origine baresedell’esercito in servizio a Viterbo ma domiciliato a nella capitale insieme alla sua compagna. Tra i primi a dare la notizia lo stesso Esercito Italiano che ha ricordato ilsul proprio account Twitter. Sul luogo dell’incidente ieri sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato il militare all’ospedale Sandro Pertini in codice rossa. Purtroppo dopo qualche ora non c’è stato nulla da fare. La dinamica del sinistro che purtroppo si ...