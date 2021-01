Rissa Ibrahimovic Lukaku: un turno di squalifica per entrambi (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA - Il Giudice sportivo della Lega calcio ha squalificato per una giornata Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku per la Rissa nel derby dei quarti della Coppa Italia di martedì. L'attaccante dell'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA - Il Giudice sportivo della Lega calcio hato per una giornata Zlatane Romeluper lanel derby dei quarti della Coppa Italia di martedì. L'attaccante dell'...

capuanogio : #Ibrahimovic non si scusa... #Lukaku non si scusa... La Procura #Figc non è ancora intervenuta... Tutti in silenzi… - pisto_gol : La rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku non è solo un affare personale | L'Ultimo Uomo - PietroMazzara : Tanto baccano per una giornata a testa di squalifica per #Ibrahimovic e #Lukaku dopo la rissa verbale di fine primo… - Tino44588447 : RT @PBerizzi: Le prevedibili conseguenze della rissa da bar #Ibrahimovic-#Lukaku sui giovani calciatori, i ragazzini dei campetti di provin… - GIUSPEDU : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS Zlatan #Ibrahimovic e Romelu #Lukaku non sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo per la rissa all'in… -