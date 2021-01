Petrelli-Salemi, una lite cambia tutto: “Ora inizio a farmi delle domande” (Di venerdì 29 gennaio 2021) È scoppiata una lite tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, il gieffino fa sapere che inizia a farsi delle domande È scoppiata una nuova discussione ieri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 29 gennaio 2021) È scoppiata unatra Pierpaolo Pretelli e Giuliaal Grande Fratello Vip, il gieffino fa sapere che inizia a farsiÈ scoppiata una nuova discussione ieri… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

infoitsport : Pierpaolo Petrelli a Giulia Salemi: 'Non farmi sentire in colpa' - Mediaset Play - aleottant8 : Ma allora siete proprio egocentrici come la Salemi??? Mammaaa la metà dei blocchi glieli hanno regalati Dayane e To… - GIOVISSUP95 : COMUNQUE PER IL GF,QUANDO NON CERCA DI SABOTARLI,SONO GIÀ SPOSATI NON È PIÙ GIULIA SALEMI MA GIULIA PETRELLI VI V… - Domenic15401821 : Alfonso Signorini fai venire il papà di Giulia Salemi, perché ha bisogno di un sostegno è molto importante. Petrelli vi amate. - andy49155157 : Ma Giulia Salemi è come suo cognato Giulio Petrelli: OVUNQUE #lapupaeilsecchione -

Ultime Notizie dalla rete : Petrelli Salemi Pierpaolo Petrelli a Giulia Salemi: "Non farmi sentire in colpa" - Mediaset Play Grande Fratello Petrelli-Salemi, una lite cambia tutto: “Ora inizio a farmi delle domande”

È scoppiata una lite tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, il gieffino fa sapere che inizia a farsi delle domande.

Pierpaolo Petrelli a Giulia Salemi: "Non farmi sentire in colpa" - Mediaset Play

28 Gennaio 2021. Pierpaolo Petrelli a Giulia Salemi: "Non farmi sentire in colpa". Pierpaolo si confronta con Giulia chiedendole di non… Leggi ...

È scoppiata una lite tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, il gieffino fa sapere che inizia a farsi delle domande.28 Gennaio 2021. Pierpaolo Petrelli a Giulia Salemi: "Non farmi sentire in colpa". Pierpaolo si confronta con Giulia chiedendole di non… Leggi ...