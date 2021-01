Matteo Salvini segue (e riempie di like) una gieffina dell’attuale edizione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Matteo Salvini sembrerebbe avere un debole per Selvaggia Roma, dato che su Instagram non solo la segue (e lui segue solo 149 profili!) ma la riempie anche di mi piace. Selfie allo specchio, foto in costume, red carpet: il pollicione del leader della Lega più volte ha schiacciato il like sotto alle foto della Roma che ricambia addirittura il follow. Quella di Salvini sarebbe però una cotta virtuale, una celebrity crush, niente di più, dato che sarebbe tutt’ora fidanzato con Francesca Verdini, figlia del politico Denis Verdini, con cui fa coppia ormai da due anni, archiviata la relazione con Elisa Isoardi. Che Matteo Salvini possa essere l’uomo ideale di Selvaggia Roma? Lei, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, durante ... Leggi su biccy (Di venerdì 29 gennaio 2021)sembrerebbe avere un debole per Selvaggia Roma, dato che su Instagram non solo la(e luisolo 149 profili!) ma laanche di mi piace. Selfie allo specchio, foto in costume, red carpet: il pollicione del leader della Lega più volte ha schiacciato ilsotto alle foto della Roma che ricambia addirittura il follow. Quella disarebbe però una cotta virtuale, una celebrity crush, niente di più, dato che sarebbe tutt’ora fidanzato con Francesca Verdini, figlia del politico Denis Verdini, con cui fa coppia ormai da due anni, archiviata la relazione con Elisa Isoardi. Chepossa essere l’uomo ideale di Selvaggia Roma? Lei, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, durante ...

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, LA DIFESA DI SALVINI: 'CONTE CONFERMA DI ESSERE STATO PROTAGONISTA' - LegaSalvini : MATTEO SALVINI, 'SCUSI LEI SPACCIA?'. UN ANNO DOPO, DUE ARRESTATI PER SPACCIO NELLA CASA DI BOLOGNA - fattoquotidiano : LA CONGIURA DEI SONDAGGI Matteo Salvini in tv sfoggia un repertorio di espressioni sconsolate [di @Snaporaz92] - ARGDON62 : RT @PBerizzi: Sono passate 24 ore e né Giorgia #Meloni né Matteo #Salvini hanno ancora condannato e preso le distanze dagli infami saluti #… - massimo56464268 : RT @LegaSalvini: ++ ??MATTEO SALVINI: NO A INCIUCI O AMMUCCHIATE, VIA MAESTRA È VOTO O GOVERNO A GUIDA DI CENTRODESTRA ++ 'Per la Lega la s… -