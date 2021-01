Lazio: Simone Inzaghi rischia squalifica per blasfemia (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi rischia la squalifica per delle espressioni blasfeme in Lazio-Sassuolo Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, sembra essere sotto inchiesta per una serie di espressioni blasfeme espresse durante la partita Lazio-Sassuolo. L’indagine che in queste ore si è già conclusa, è partita dalla Procura Federale su segnaLazione degli ispettori presenti durante la partita. Ora si va verso il deferimento con il legale dell’allenatore dei bancocelesti, che cercherà di patteggiare per evitare di andare di fronte al Tribunale Nazionale Federale. Sorte che invece toccherà a Buffon segnalato per aver bestemmiato sul campo. I rischi che comunque corre ... Leggi su zon (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’allenatore dellalaper delle espressioni blasfeme in-Sassuolo, allenatore della, sembra essere sotto inchiesta per una serie di espressioni blasfeme espresse durante la partita-Sassuolo. L’indagine che in queste ore si è già conclusa, è partita dalla Procura Federale su segnane degli ispettori presenti durante la partita. Ora si va verso il deferimento con il legale dell’allenatore dei bancocelesti, che cercherà di patteggiare per evitare di andare di fronte al Tribunale Nazionale Federale. Sorte che invece toccherà a Buffon segnalato per aver bestemmiato sul campo. I rischi che comunque corre ...

Torakiki74 : Simone uno di noi! #teambestemmiatori - F4Fake1 : scusate eh, #Cristante una bestemmia una giornata. Questo due bestemmie comunque una giornata? - Datafriedkin : RT @tempoweb: Simone Inzaghi sotto inchiesta per blasfemia durante Lazio-Sassuolo: rischia la squalifica #SerieA #Lazio #iltempoquotidiano… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, Simone Inzaghi sotto inchiesta per blasfemia: rischia la squalifica - sportface2016 : #Lazio, Simone #Inzaghi rischia due giornate di squalifica per blasfemia -