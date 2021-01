Iss, bozza: indice Rt in diminuzione a 0,84. Calano contagi e morti (Di venerdì 29 gennaio 2021) I numeri del ministero della Salute odierni lo dimostrano: un calo di contagi e morti c'è: sono rispettivamente 13.574 e 477. Ieri i positivi erano stati 14.372 e i morti 492. Cala anche, sempre di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 29 gennaio 2021) I numeri del ministero della Salute odierni lo dimostrano: un calo dic'è: sono rispettivamente 13.574 e 477. Ieri i positivi erano stati 14.372 e i492. Cala anche, sempre di ...

MediasetTgcom24 : Bozza Iss: solo una regione a rischio alto, 10 moderato, 10 basso - MediasetTgcom24 : Coronavirus, bozza Iss: Rt nazionale sceso a 0,84 - TgLa7 : #Covid bozza #Iss: Umbria rischio alto, in 10 regioni moderato - v3rd3acqua : RT @SkyTG24: Covid, bozza monitoraggio Iss: 'L'Rt scende a 0,84'. In calo per la seconda settimana - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid I dati: 13.574 positivi, 477 vittime. Tasso di positività al 5% #ANSA -