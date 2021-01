Governo | Salvini | ' speriamo si faccia in fretta | da questo Parlamento non può venire nulla' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto a Mattarella di ridare la parola agli italiani" abbiamo detto "che è meglio impegnare due mesi e poi stare tranquilli per 5 anni". Matteo, lo ha detto in piazza Montecitorio, intervistato da Rainews24, dopo le consultazioni del centrodestra con il capo dello Stato. "Abbiamo detto - dice il leader leghista - che daremo una mano per il recovery, per i vaccini, che saremo responsabili". "Noi - assicura - abbiamo detto un no a Conte. Abbiamo detto che occorre una maggioranza certa, perché servono riforme coraggiose". "Noiche siin, ma non penso che dapossadi utile perpaese", ha concluso