God of War 2 Ragnarok e Ghostwire Tokyo tra i 'più probabili rinvii del 2021' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sappiamo tutti come il 2020 abbia stravolto non solo le nostre vite, ma anche i progetti di tanti del settore del gaming, con una serie di rinvii e cancellazioni che hanno colpito duro. A quanto pare gli strascichi del vecchio anno si ripercuoteranno anche su quello appena iniziato: il sito web Twinfinite fatto una sua previsione, affermando che quest'anno verranno ulteriormente rinviati 5 giochi. Il primo ad essere preso in esame è God of War 2 Ragnarok: è del tutto possibile visto che fin dal suo reveal dove campeggiava uno speranzoso 2021, Sony ha dovuto affrontare i ritardi dovuti al lavoro da casa. Inoltre, presumibilmente Sony Santa Monica sta lavorando a un altro progetto insieme a Ragnarok, perciò non sarebbe tanto sorprendente un suo eventuale rinvio. Il secondo titolo è Cyberpunk 2077: anche se è uscito a ...

