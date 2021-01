Epic | ABC ordina il pilot degli autori di C' era una volta

(Di sabato 30 gennaio 2021) ABC hato la produzione deldi, una nuova serie sviluppata da Edward Kitsis e Adam Horowitz, creatori di C'era una. Le fiabe della Disney saranno alla base di una nuova serie televisiva intitolata, sviluppata da Adam Horowitz ed Edward Kitsis. I due sceneggiatori e produttori, in passato, avevano già creato Once Upon a Time - C'era una. Il nuovo progetto ha ottenuto l'ordine di unda parte del network ABC. La sceneggiatura disarà firmata da Brigitte Hales, coincome produttrice insieme a Adam Horowitz ed Edward Kitsis. Il progetto sarà composto da episodi della durata di un'ora che proporranno una nuova versione delle storie conosciute da tante generazioni con lo scopo di conquistare un ...

ABC ha ordinato la produzione del pilot di Epic, una nuova serie sviluppata da Edward Kitsis e Adam Horowitz, creatori di C'era una volta. Le fiabe della Disney saranno alla base di una nuova serie te ...Adam Horowitz e Edward Kitsis tornano nel mondo delle fiabe per il pilot di Epic, la nuova serie antologica targata ABC.