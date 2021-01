Daydreamer | anticipazioni 1-5 febbraio | Huma vuole dividere Can e Sanem

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 29 gennaio 2021)è tornato nel day time di Canale 5 per la gioia dei tantissimi fan. Di seguito vi raccontiamo cosa succederà nelle puntate in onda da lunedì 1 a venerdì 5. Can eavranno fatto pace, ma la loro serenità verrà messa a dura prova da, la quale cercherà di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia. Leyla invece, lascerà Osman., trame 1-5Can eIn-Le Ali del sogno,firmerà il contratto per il suo romanzo con Yigit. Leyla intanto, capirà di essere innamorata di Emre mentrecercherà di ostacolare il fidanzamento di Can e, ritenendo la famiglia della ...