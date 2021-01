Covid, caos nelle scuole in Abruzzo, oltre 130 classi in quarantena (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Aquila - Mentre i numeri dell'emergenza sanitaria sono in graduale crescita, sono le scuole, in Abruzzo, a rappresentare uno dei principali problemi di questa fase della pandemia. Tanti i casi di positività al Covid-19 nelle aule. oltre 130, in tutta la regione, le classi finite in quarantena, per un totale di alcune migliaia di persone, tra studenti, docenti e collaboratori. Le Asl parlano, infatti, di "recrudescenza dei contagi" e, in alcuni casi, di vera e propria emergenza. La situazione più critica si registra a Pescara e in provincia. Solo nel capoluogo adriatico sono più di 60, per un totale di oltre 1.200 persone, le classi finite in isolamento fiduciario. In città, d'altronde, il virus sta circolando rapidamente ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'Aquila - Mentre i numeri dell'emergenza sanitaria sono in graduale crescita, sono le, in, a rappresentare uno dei principali problemi di questa fase della pandemia. Tanti i casi di positività al-19aule.130, in tutta la regione, lefinite in, per un totale di alcune migliaia di persone, tra studenti, docenti e collaboratori. Le Asl parlano, infatti, di "recrudescenza dei contagi" e, in alcuni casi, di vera e propria emergenza. La situazione più critica si registra a Pescara e in provincia. Solo nel capoluogo adriatico sono più di 60, per un totale di1.200 persone, lefinite in isolamento fiduciario. In città, d'altronde, il virus sta circolando rapidamente ...

