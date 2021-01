Coppa Italia | ufficiali date e orari delle semifinali | i dettagli

brfootball : Legendary Juve keeper Gianluigi Buffon turns 43 today. ?10x Serie A ?5x Coppa Italia ?7x Supercoppa Italiana ?1x U… - gianluigibuffon : La Coppa Italia chiama ???? La Juventus risponde ?? #JuveSPAL - goal : ? Morata 16' (P) ? Frabotta 33' ? Kulusevski 78' ? Chiesa 90+4' Juventus stroll into the Coppa Italia semi-finals ?? - Gazzetta_it : #CoppaItalia, le date ufficiali delle #semifinali #InterJuve e #NapoliAtalanta - sportli26181512 : #Governance #Notizie Coppa Italia, ufficiali date e orari delle semifinali: Coppa Italia semifinali date orari – La… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Fantacalcio ®

Lite Ibrahimovic - Lukaku, nulla di fatto: dopo l'accenno di rissa durante il derby di Milano di martedì sera in, nella partita che ha visto la vittoria dell'Inter per 2 - 1, è arrivata stamattina la decisione del giudice sportivo. Zlatan Ibrahimovic era stato espulso, mentre Lukaku, diffidato, era ...La Lega ha ufficializzato date e orari per le semifinali di: ecco quando si disputeranno Juve - Inter e Napoli - AtalantaIl Giudice Sportivo ha ufficializzato la decisione di squalificare per un turno Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku dopo Inter-Milan di Coppa Italia. Niente stangata per i due attaccanti protagonisti ...Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku si sono visti infliggere un turno di squalifica dal Giudice sportivo: il belga, ammonito nel corso della gara con il Milan, salterà l’andata della semifinale di Copp ...