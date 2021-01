Consiglio di Stato dà ragione ai ricercatori, ok ai test sui macachi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Consiglio di Stato mette fine alla lunga querelle sulla sperimentazione sui macachi e, dopo lo stop dello scorso ottobre, conferma in via definitiva la validità dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute per il progetto Lightup delle Università di Torino e di Parma, che ha l’obiettivo di ridare la vista a migliaia di persone che l’hanno persa. “Ci auguriamo ora il miglior successo della ricerca a beneficio del progresso delle conoscenze e della salute dei pazienti”, commentano i due atenei, mentre la Lav parla di “speranze di salvezza svanite per gli animali”. E annuncia nuove battaglie. “Si chiude oggi una triste pagina giuridica del nostro Paese che si sarebbe potuta concludere sul nascere anni fa” è il primo commento della scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo sulla decisione. ”È importante che le ragioni e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ildimette fine alla lunga querelle sulla sperimentazione suie, dopo lo stop dello scorso ottobre, conferma in via definitiva la validità dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute per il progetto Lightup delle Università di Torino e di Parma, che ha l’obiettivo di ridare la vista a migliaia di persone che l’hanno persa. “Ci auguriamo ora il miglior successo della ricerca a beneficio del progresso delle conoscenze e della salute dei pazienti”, commentano i due atenei, mentre la Lav parla di “speranze di salvezza svanite per gli animali”. E annuncia nuove battaglie. “Si chiude oggi una triste pagina giuridica del nostro Paese che si sarebbe potuta concludere sul nascere anni fa” è il primo commento della scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo sulla decisione. ”È importante che le ragioni e ...

