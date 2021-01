Aperto l'anno giudiziario che aspetta nel 2021 le riforme del Recovery plan (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nell'aula magna della Cassazione breve cerimonia alla presenza del capo dello stato Mattarella e delle massime istituzioni. Il primo presidente della Suprema Corte Pietro Curzio cita l'ex governatore ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nell'aula magna della Cassazione breve cerimonia alla presenza del capo dello stato Mattarella e delle massime istituzioni. Il primo presidente della Suprema Corte Pietro Curzio cita l'ex governatore ...

Nell'aula magna della Cassazione breve cerimonia alla presenza del capo dello stato Mattarella e delle massime istituzioni. Il primo presidente della Suprema Corte Pietro Curzio cita l'ex governatore ...

Decine di minori soli rischiano la vita in Bosnia - Erzegovina. L'allarme di Save the Children

... questi adolescenti trascorrono i loro giorni e le loro notti all'aperto, esposti alle intemperie e ... Dopo la chiusura di due grandi campi l'anno scorso, il numero di posti disponibili per rifugiati e ...

Era diventata una paladina dei negazionisti brasiliani sui social ed aveva anche aperto un canale Youtube per minimizzare gli effetti della pandemia di Covid-19. Ygona Moura è morta di Covid ...

Ninfole caffè, i 100 anni che hanno cambiato la storia

Dalla torrefazione più antica della Puglia alla rivoluzione digitale del caffè. Due magazzini, cinque aziende e una produzione annua di un milione di chili, duemila al giorno. Questa è la fotografia a ...

