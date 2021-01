Usa-Mar Cinese. Così Blinken conferma la linea (dura) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il nuovo segretario di Stato statunitense, Anthony Blinken, ha fatto passare poco più di una settimana dall’inizio ufficiale dei lavori dell’amministrazione Biden per prendere una posizione chiara su uno dei dossier centrali nel confronto globale con la Cina: il Mar Cinese. Con l’occasione di una telefonata all’omologo filippino ha respinto le rivendicazioni marittime di Pechino nel tratto meridionale del bacino casalingo e ha confermato che gli Stati Uniti restano schierati con le nazioni del Sudest asiatico che “resistono alla pressione della Cina”. Certe telefonata in questi giorni mappano il perimetro e l’agenda di interessi e priorità statunitensi, per questo la chiamata a Manila (tra i primi partner contattati da Washington) conferma che il dossier Mar Cinese resta prioritario per la Washington ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il nuovo segretario di Stato statunitense, Anthony, ha fatto passare poco più di una settimana dall’inizio ufficiale dei lavori dell’amministrazione Biden per prendere una posizione chiara su uno dei dossier centrali nel confronto globale con la Cina: il Mar. Con l’occasione di una telefonata all’omologo filippino ha respinto le rivendicazioni marittime di Pechino nel tratto meridionale del bacino casalingo e hato che gli Stati Uniti restano schierati con le nazioni del Sudest asiatico che “resistono alla pressione della Cina”. Certe telefonata in questi giorni mappano il perimetro e l’agenda di interessi e priorità statunitensi, per questo la chiamata a Manila (tra i primi partner contattati da Washington)che il dossier Marresta prioritario per la Washington ...

Maya51031588 : RT @ObsoletusH: @CesareSacchetti Mar-a-Lago è la sede invernale ufficiale dei presidenti degli Usa. - KantFriedrich : @jacopo_iacoboni @PMastrolilli @LaStampa per ripicca potremmo citare il caso del gasdotto North Stream 2 nel mar Ba… - DiplomaziaTW : Manovra d’emergenza Usa: basi in Arabia Saudita per blindare il Mar Rosso - OI_journal : RT @fradicioni: USA respingono rivendicazioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale che eccedono quanto previsto da diritto internazionale… - etiamomnes : RT @fradicioni: USA respingono rivendicazioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale che eccedono quanto previsto da diritto internazionale… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Mar Usa e Cina, scintille sui mari Avvenire Taiwan, soft power e tecnologia: i primi fronti cinesi di Joe Biden

BOLLETTINO IMPERIALE Dopo l’entrata in carica del successore di Trump, prosegue lo scontro tra Stati Uniti e Cina. Epl e Quad si addestrano nell’Indo-Pacifico. L’accordo sino-europeo sugli investiment ...

Marocco-Usa: videoconferenza regionale sulla lotta alla proliferazione nucleare

L’evento rientra nel monitoraggio delle attività del gruppo di lavoro Marocco-Usa sui temi della sicurezza ... alla proliferazione nucleare e alle armi di distruzione di massa. (Mar) ...

BOLLETTINO IMPERIALE Dopo l’entrata in carica del successore di Trump, prosegue lo scontro tra Stati Uniti e Cina. Epl e Quad si addestrano nell’Indo-Pacifico. L’accordo sino-europeo sugli investiment ...L’evento rientra nel monitoraggio delle attività del gruppo di lavoro Marocco-Usa sui temi della sicurezza ... alla proliferazione nucleare e alle armi di distruzione di massa. (Mar) ...