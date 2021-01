The Last of Us incontra The Division nell'ispirato survival MMO The Day Before (Di giovedì 28 gennaio 2021) The Day Before è il punto di incontro tra The Division e The Last of Us. Si tratta di gioco open-world MMO che arriverà nel secondo trimestre del 2021. The Day Before è un gioco di sopravvivenza MMO open-world ambientato in un'America mortale e post-pandemia, attualmente in sviluppo solo per PC da uno studio chiamato Fntastic (The Wild Eight, Radiant One), situato a Yakutsk, Russia. Il gioco, come già detto, presenta somiglianze con due grandi titoli: The Last of Us e The Division. Innanzitutto, la fase di saccheggio e di shooting nel trailer sembra molto TLOU, mentre la parte MMO è dove prendono il sopravvento gli elementi di The Division. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 28 gennaio 2021) The Dayè il punto di incontro tra Thee Theof Us. Si tratta di gioco open-world MMO che arriverà nel secondo trimestre del 2021. The Dayè un gioco di sopravvivenza MMO open-world ambientato in un'America mortale e post-pandemia, attualmente in sviluppo solo per PC da uno studio chiamato Fntastic (The Wild Eight, Radiant One), situato a Yakutsk, Russia. Il gioco, come già detto, presenta somiglianze con due grandi titoli: Theof Us e The. Innanzitutto, la fase di saccheggio e di shooting nel trailer sembra molto TLOU, mentre la parte MMO è dove prendono il sopravvento gli elementi di The. Leggi altro...

