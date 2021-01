Spinea, garage esplode nella notte: all’interno un corpo carbonizzato (Di giovedì 28 gennaio 2021) A Spinea, in provincia di Venezia, un garage esplode in piena notte. I Vigili del Fuoco trovano al suo interno un corpo carbonizzato. Una forte esplosione nella notte ha colpito Spinea, in provincia di Venezia. Infatti intorno alle ore 1:15, esplode un garage nel veneziano, con il botto che ha fatto svegliare i cittadini della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) A, in provincia di Venezia, unin piena. I Vigili del Fuoco trovano al suo interno un. Una forte esplosioneha colpito, in provincia di Venezia. Infatti intorno alle ore 1:15,unnel veneziano, con il botto che ha fatto svegliare i cittadini della L'articolo proviene da Inews.it.

