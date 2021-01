Sondaggi, un partito di Conte? Darebbe il colpo di grazia al M5S (Di giovedì 28 gennaio 2021) Di una possibile discesa nell’arena politica di Giuseppe Conte, in occasione delle prossime elezioni, si è discusso più volte nel corso degli ultimi mesi. Il ritorno alle urne, più e più volte rimandato dai giallorossi saldamente ancorati alle poltrone, è comunque un momento inevitabile. E così, quando arriverà l’occasione, l’Avvocato del Popolo potrebbe essere tentato di incassare quel po’ di consenso rimasto per creare una sua formazione. Con quali risultati? Una domanda alla quale ha tentato di rispondere l’ultimo Sondaggio realizzato da Emg-Acqua e presentato di Fabrizio Masia ad Agorà, su RaiTre. A sorpresa, ma forse neanche troppo, a dover temere una discesa in campo dell’attuale premier dimissionario sono sopratutto i partiti della maggioranza giallorossa, ai quali Conte finirebbe per sottrarre ulteriori consensi. Un ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Di una possibile discesa nell’arena politica di Giuseppe, in occasione delle prossime elezioni, si è discusso più volte nel corso degli ultimi mesi. Il ritorno alle urne, più e più volte rimandato dai giallorossi saldamente ancorati alle poltrone, è comunque un momento inevitabile. E così, quando arriverà l’occasione, l’Avvocato del Popolo potrebbe essere tentato di incassare quel po’ di consenso rimasto per creare una sua formazione. Con quali risultati? Una domanda alla quale ha tentato di rispondere l’ultimoo realizzato da Emg-Acqua e presentato di Fabrizio Masia ad Agorà, su RaiTre. A sorpresa, ma forse neanche troppo, a dover temere una discesa in campo dell’attuale premier dimissionario sono sopratutto i partiti della maggioranza giallorossa, ai qualifinirebbe per sottrarre ulteriori consensi. Un ...

