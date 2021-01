Sci alpino | cancellata la prima prova della discesa di Garmisch

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Come era prevedibile dalle previsioni lalibera femminile diè stata. Il meteo non ha dato tregua nella cittadina tedesca, con un mix di neve e pioggia che ha reso davvero impossibile il corretto svolgimento. Purtroppo anche nei prossimi giorni la situazione non dovrebbe migliorare e dunque è a fortissimo rischio tutto il wekeend di gare. Sabato si dovrebbe svolgere una, mentre domenica si disputerà il superG. In ogni caso per gareggiare inserve almeno svolgere unae dunque diventa decisiva la giornata di domani o al massimo un estremo recupero sabato mattina. Questa è anche l’ultima tappaCoppa del ...