Sassuolo | Djuricic | «Crediamo all’Europa ma senza De Zerbi…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Filipparla del momento dele del sogno Europa: ecco le parole del centrocampista della squadra di De Zerbi Filipparla del momento del. Ecco le sue parole a Sky Sport. IL MOMENTO – «È un periodo un po’ difficile ma dobbiamo guardare la situazione: abbiamo 30 punti, meno uno dal record e abbiamo fatto il record di gol per il girone di andata. Dobbiamo tornare in forma, le prossime quattro gare possono essere molto importanti». EUROPA – «che possiamo arrivarci. Magari non lo faremo, ma anche l’ottavo posto sarebbe importante».DE ZERBI – «È un calcio che è un po’ particolare,De Zerbi sarebbe difficile ripetere magari non i risultati ma questo tipo di gioco». Leggi su Calcionews24.com