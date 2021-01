Roma, Reynolds è in arrivo: ecco quando sbarcherà nella capitale (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Roma attende Bryan Reynolds: il terzino americano arriverà nella capitale nel weekend Bryan Reynolds si appresta a diventare un nuovo calciatore della Roma. Dopo i problemi avuti con il Covid-19, il terzino è risultato positivo ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’americano è atteso nella capitale nella giornata di sabato in cui sosterrà visite mediche e poi firmerà il contratto con la Roma della durata di cinque anni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Laattende Bryan: il terzino americano arriverànel weekend Bryansi appresta a diventare un nuovo calciatore della. Dopo i problemi avuti con il Covid-19, il terzino è risultato positivo ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’americano è attesogiornata di sabato in cui sosterrà visite mediche e poi firmerà il contratto con ladella durata di cinque anni. Leggi su Calcionews24.com

