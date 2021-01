Recovery Fund e Patto di stabilità, pressing di Parigi su UE (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mentre Roma è nel mezzo di una crisi politica – per molti scellerata – il cui esito finale è ancora da scrivere, Parigi va in pressing sulla Commissione Europea. A parlare, intervistato dal Financial Times s, è il ministro delle Finanze Bruno Le Maire che va dritto al punto: “E’ molto lento e molto complicato. Dobbiamo accelerare, non si spende tutto quel capitale politico per avere un piano che viene rinviato per ragioni tecnocratiche“. Filtra – neanche troppo velatamente – insofferenza per quelli che Le Maire definisce “blocchi” nell’esborso dei 750 miliardi del Next Generation Eu, 40 dei quali andranno proprio a Parigi. Non solo: come riporta il Fatto Quotidiano, il ministro sollecita anche a rivedere il Patto di stabilità, ora sospeso, che – nelle scenario pre-Covid – limitava al 3% del pil il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mentre Roma è nel mezzo di una crisi politica – per molti scellerata – il cui esito finale è ancora da scrivere,va insulla Commissione Europea. A parlare, intervistato dal Financial Times s, è il ministro delle Finanze Bruno Le Maire che va dritto al punto: “E’ molto lento e molto complicato. Dobbiamo accelerare, non si spende tutto quel capitale politico per avere un piano che viene rinviato per ragioni tecnocratiche“. Filtra – neanche troppo velatamente – insofferenza per quelli che Le Maire definisce “blocchi” nell’esborso dei 750 miliardi del Next Generation Eu, 40 dei quali andranno proprio a. Non solo: come riporta il Fatto Quotidiano, il ministro sollecita anche a rivedere ildi, ora sospeso, che – nelle scenario pre-Covid – limitava al 3% del pil il ...

Lo ha ricordato il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo questa mattina da remoto all'inaugurazione del 685esimo anno accademico dell'Università di Camerino ...

SALVINI E IL RECOVERY PLAN: NON FAKE NEWS MA…. È… È evidente che l’espressione “bocciatura” non va presa nel suo senso letterale e formale, ma nella sua estensione. Il segretario della Lega da Giovann ...

Lo ha ricordato il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo questa mattina da remoto all'inaugurazione del 685esimo anno accademico dell'Università di Camerino ...

Salvini a Floris "bozza Recovery Plan bocciata da Ue"/ Perché non è una fake news

SALVINI E IL RECOVERY PLAN: NON FAKE NEWS MA…. È… È evidente che l'espressione "bocciatura" non va presa nel suo senso letterale e formale, ma nella sua estensione. Il segretario della Lega da Giovann ...