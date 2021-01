Polonia, Paulo Sousa si presenta: «Vogliamo essere una minaccia per tutti» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il neo commissario tecnico della Polonia Paulo Sousa si è presentato in conferenza stampa Nelle scorse settimane, Paulo Sousa è stato annunciato come nuovo commissario tecnico della Polonia e oggi si è presentato in conferenza stampa. minaccia – «Vogliamo rappresentare una minaccia per tutti i nostri avversari, attaccare efficacemente, controllare il ritmo del gioco gestendo bene la palla. D’altra parte, la storia del calcio polacco è in gran parte fondata sul contropiede e non possiamo rinunciare a questo. Deve far parte del nostro modello di gioco. Il fatto che molti dei nostri calciatori militino nei campionati migliori ci aiuterà sicuramente in tal ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il neo commissario tecnico dellasi èto in conferenza stampa Nelle scorse settimane,è stato annunciato come nuovo commissario tecnico dellae oggi si èto in conferenza stampa.– «rapre unaperi nostri avversari, attaccare efficacemente, controllare il ritmo del gioco gestendo bene la palla. D’altra parte, la storia del calcio polacco è in gran parte fondata sul contropiede e non possiamo rinunciare a questo. Deve far parte del nostro modello di gioco. Il fatto che molti dei nostri calciatori militino nei campionati migliori ci aiuterà sicuramente in tal ...

