Ora è ufficiale: Di Carmine dal Verona al Crotone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Come anticipato in esclusiva in questi giorni, Samuel Di Carmine passa dal Verona al Crotone. Questo il comunicato del club calabrese: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona le prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine che arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Nato a Firenze il 29 settembre 1988 e cresciuto nella squadra della sua città, il neo attaccante pitagorico ha esordito 18enne in Serie A con la maglia viola ed è andato a segno all’esordio in Coppa Uefa contro l’Elfsborg. Successivamente ha indossato le casacche di Queens Park Rangers, Gallipoli, Cittadella, Frosinone, Juve Stabia, Entella, Perugia e Verona. Con gli scaligeri, negli ultimi due anni e mezzo ha messo a segno 20 reti in 63 presenze. Possiede ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Come anticipato in esclusiva in questi giorni, Samuel Dipassa dalal. Questo il comunicato del club calabrese: “Il Football Clubcomunica di aver acquisito dall’Hellasle prestazioni sportive del calciatore Samuel Diche arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Nato a Firenze il 29 settembre 1988 e cresciuto nella squadra della sua città, il neo attaccante pitagorico ha esordito 18enne in Serie A con la maglia viola ed è andato a segno all’esordio in Coppa Uefa contro l’Elfsborg. Successivamente ha indossato le casacche di Queens Park Rangers, Gallipoli, Cittadella, Frosinone, Juve Stabia, Entella, Perugia e. Con gli scaligeri, negli ultimi due anni e mezzo ha messo a segno 20 reti in 63 presenze. Possiede ...

