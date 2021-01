Napoli-Spezia 4-2: i partenopei non sbagliano e passano il turno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Napoli batte per 4-2 lo Spezia nei quarti di finale della Coppa Italia. Una vittoria preziosa per la squadra allenata da Gennaro Gattuso, reduce da una serie di risultati negativi. La vittoria di questa sera può rappresentare però un nuovo inizio per la squadra azzurra. Napoli-Spezia 4-2: vittoria scaccia crisi? Una vittoria che il Napoli ha legittimato nella prima frazione di gioco mettendo in mostra tutta la sua forza. Primo tempo che certifica le potenzialità di una squadra spesso bloccata da quella mancanza di fame che Gattuso richiede ad ogni partita. Fame che il Napoli deve avere e mantenere per tutti i 90 minuti di gioco per esprimere al meglio la sua enorme qualità. Qualità che emerge dalle giocate di Lozano, Koulibaly, Politano ed Elmas, autori delle quattro reti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilbatte per 4-2 lonei quarti di finale della Coppa Italia. Una vittoria preziosa per la squadra allenata da Gennaro Gattuso, reduce da una serie di risultati negativi. La vittoria di questa sera può rappresentare però un nuovo inizio per la squadra azzurra.4-2: vittoria scaccia crisi? Una vittoria che ilha legittimato nella prima frazione di gioco mettendo in mostra tutta la sua forza. Primo tempo che certifica le potenzialità di una squadra spesso bloccata da quella mancanza di fame che Gattuso richiede ad ogni partita. Fame che ildeve avere e mantenere per tutti i 90 minuti di gioco per esprimere al meglio la sua enorme qualità. Qualità che emerge dalle giocate di Lozano, Koulibaly, Politano ed Elmas, autori delle quattro reti ...

sscnapoli : ?? | Le immagini dell’ultimo incontro in #CoppaItalia tra Napoli e Spezia Domani ?? #NapoliSpezia ??… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliSpezia ?? - OptaPaolo : 8 - Sono 8 i giocatori del Napoli che hanno preso parte ai 4 gol del 1° tempo contro lo Spezia - nelle ultime 5 sta… - SPress24 : Coppa Italia, Napoli-Spezia 4-2: azzurri in semifinale - Le Pagelle - ildesk : Azzurri in semifinale col 4-2 ai liguri, ma ancora una prestazione double face. Primo tempo perfetto, ripresa in af… -