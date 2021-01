James Rodriguez, l’eccezione che conferma la regola: primo gol di destro da fuori area su 19 totali realizzati in Europa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un gol, illusorio, ma comunque da ricordare. James Rodríguez ha segnato il suo 19esimo gol da fuori area nella sua esperienza nei maggiori 5 campionati europei. L'ultimo nella serata di ieri contro il Leicester con la maglia dell'Everton. Una rete che è valsa il vantaggio agli uomini di Carlo Ancelotti che si sono poi fatti rimontare dalle Foxes per l'1-1 finale.James Rodriguez: gol di destrocaption id="attachment 1085893" align="alignnone" width="780" James Rodriguez (getty images)/captionCome spiegato da Opta, però, il gol di James Rodriguez è assolutamente un qualcosa da ricordare in quanto si tratta della prima marcatura di destro da fuori area su ben 19 ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un gol, illusorio, ma comunque da ricordare.Rodríguez ha segnato il suo 19esimo gol danella sua esperienza nei maggiori 5 campionati europei. L'ultimo nella serata di ieri contro il Leicester con la maglia dell'Everton. Una rete che è valsa il vantaggio agli uomini di Carlo Ancelotti che si sono poi fatti rimontare dalle Foxes per l'1-1 finale.: gol dicaption id="attachment 1085893" align="alignnone" width="780"(getty images)/captionCome spiegato da Opta, però, il gol diè assolutamente un qualcosa da ricordare in quanto si tratta della prima marcatura didasu ben 19 ...

