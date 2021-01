Inter | l' ha ripresa Vecino | rientro in campo e gol con la Primavera

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano, 28 gennaio 2021 - L'ultima partita l'aveva giocata il 9 luglio scorso, Verona -in Serie A. Quasi sette mesi dopo, tra un'operazione al ginocchio destro e un recupero in cui è passato ...

linea_inter : L’ha ripresa - mitrandirr : @Inter L'HA RIPRESA VECINO - passione_inter : TS - Oggi la ripresa degli allenamenti: col Benevento dentro Lukaku e Hakimi - - danieletriolo : @Massimo00393229 @FabRavezzani 2 occasioni per il Milan nei primi 20’ (Leao e Brahim). 2 occasioni per l’Inter nei… - Massimo00393229 : @danieletriolo @FabRavezzani È stato equilibrato solo nei primi 15 min. Già a fine primo tempo, nonostante il gol… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ripresa

Prosegue il percorso di rientro di Matias Vecino. Dopo l’operazione e il lungo decorso il centrocampista è vicino al rientro. Oggi l’uruguaiano è sceso in campo con l’Inter Primavera, andando anche in ...Dzeko ha infatti condiviso un post pubblicato dal sito Squawka.com, che riprende alcune statistiche ma non solo: "Dzeko è il primo calciatore ad aver segnato 50 gol in Bundesliga ...