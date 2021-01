Il mondo del web troppo grande per l' uomo

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Si dice che nel corso della storia il genere umano abbia subito tre mortificazioni. La prima quando Copernico decretò con la teoria eliocentrica che l'non era al centro dell'universo. La seconda con la teoria evoluzionistica di Darwin in cui si stabilì che l'non era immagine di Dio. La terza a opera di Freud che stabilendo l'esistenza di un inconscio chiarì come l'non fosse padrone a casa sua (nella sua testa). I tempi sono maturi per la quarta mortificazione che sancirà come l'non sia in grado di controllare le sue creazioni. Questo verbo significa "Verificare una cosa per accertarne la regolarità e l'esattezza" o anche "vigilare, sorvegliare", stando al dizionario Treccani della lingua italiana. Per comprendere come a breve, immaginando ottimisticamente che non sia già una realtà oggi, Internet e ...