Il mentalista Francesco Tesei e lo show via Zoom | ' Vi farò uscire dalla scatola'

retebusa : ?? Nuovo Podcast! 'Francesco Tesei il Mentalista Special Guest' su @Spreaker #francescotesei #illusionismo… -

Ultime Notizie dalla rete : mentalista Francesco

Leggo.it

di Fabio Gavelli Può un mentalista fermarsi davanti a una pandemia? Non può. E infatti Francesco Tesei, dopo avere sbalordito con Mind Juggler e Human, torna sulle scene, in diretta streaming, con The ...«La sensazione è quella di essere inscatolati, viviamo fra quattro mura e nell’incertezza su tutto. La scatola è la metafora di una condizione alla quale ci siamo ...