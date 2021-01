I conti in tasca a Conte (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quest'anno la struttura della presidenza del Consiglio spenderà ben 4,6 miliardi di euro rispetto ai 3,8 del 2020. Ma oltre alle comprensibili dotazioni aggiuntive alla Protezione civile causa pandemia, molti altri finanziamenti assomigliano più a mance e mancette per i vari ministri. Una pioggia di denaro a Franceschini Non si dica che Giuseppe Conte non sia stato in grado di gestire e attrarre soldi. A cominciare proprio da quelli destinati direttamente a Palazzo Chigi. Tra nuovi fondi per il digitale, solite spese d'arredo potenziate, l'arrivo della pandemia e molto altro ancora, nel 2021 la struttura della presidenza del Consiglio spenderà la bellezza di 4,6 miliardi di euro rispetto ai 3,8 dell'anno passato, con una variazione di ben 787.556.538 milioni di euro. Queste sono le cifre che emergono dal bilancio di previsione 2021, approvato con delibera del 23 ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 gennaio 2021) Quest'anno la struttura della presidenza del Consiglio spenderà ben 4,6 miliardi di euro rispetto ai 3,8 del 2020. Ma oltre alle comprensibili dotazioni aggiuntive alla Protezione civile causa pandemia, molti altri finanziamenti assomigliano più a mance e mancette per i vari ministri. Una pioggia di denaro a Franceschini Non si dica che Giuseppenon sia stato in grado di gestire e attrarre soldi. A cominciare proprio da quelli destinati direttamente a Palazzo Chigi. Tra nuovi fondi per il digitale, solite spese d'arredo potenziate, l'arrivo della pandemia e molto altro ancora, nel 2021 la struttura della presidenza del Consiglio spenderà la bellezza di 4,6 miliardi di euro rispetto ai 3,8 dell'anno passato, con una variazione di ben 787.556.538 milioni di euro. Queste sono le cifre che emergono dal bilancio di previsione 2021, approvato con delibera del 23 ...

alexa5313 : RT @Gi71376847: Stabilito che Renzi può mantenere alla grande la sua famiglia( dai conti che gli fanno in tasca dalla Gruber) senza fare il… - salerno_vince : RT @fenice_risorta: Come brucia, invece di essere fieri che un italiano venga invitato a fare delle conferenze all' estero gli fanno i cont… - 507172dd3828437 : RT @fenice_risorta: Come brucia, invece di essere fieri che un italiano venga invitato a fare delle conferenze all' estero gli fanno i cont… - CardelliAc : RT @Gi71376847: Stabilito che Renzi può mantenere alla grande la sua famiglia( dai conti che gli fanno in tasca dalla Gruber) senza fare il… - Carla74071318 : RT @fenice_risorta: Come brucia, invece di essere fieri che un italiano venga invitato a fare delle conferenze all' estero gli fanno i cont… -

Ultime Notizie dalla rete : conti tasca I conti in tasca a Conte Panorama Yuriy, il 15enne francese picchiato con le sbarre era “noto alla polizia per atti di violenza”. C’è la paura di regolare i conti tra le bande

Quello che è successo 15 gennaio durare 18, a Beaugrenelle (Parigi), Francia scioccata: un piccolo gruppo di ragazzi picchiato un 15enne, lasciandolo a ...

Napoli, 143 milioni per crederci ancora: l'ingresso in Champions è fondamentale per ADL

Tante e tali da far sperare De Laurentiis che la squadra di Gattuso abbia ancora tanto da dire. Napoli, 143 milioni per crederci ancora: l'ingresso in Champions è fondamentale per ADL. vedi letture. I ...

Quello che è successo 15 gennaio durare 18, a Beaugrenelle (Parigi), Francia scioccata: un piccolo gruppo di ragazzi picchiato un 15enne, lasciandolo a ...Tante e tali da far sperare De Laurentiis che la squadra di Gattuso abbia ancora tanto da dire. Napoli, 143 milioni per crederci ancora: l'ingresso in Champions è fondamentale per ADL. vedi letture. I ...