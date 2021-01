Giudice civile in manette per corruzione. L'accusa choc: 'Prese soldi da una causa per danni a un neonato' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sei persone sono finite in manette , arrestate dalla Guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Potenza: si tratta di professionisti e di un magistrato della sezione ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sei persone sono finite in, arrestate dalla Guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Potenza: si tratta di professionisti e di un magistrato della sezione ...

