Facebook non suggerirà più i gruppi politici agli utenti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mark Zuckerberg ha annunciato che Facebook non raccomanderà più agli utenti gruppi a tema politico. «Intendiamo mantenere i gruppi civici e politici al di fuori dei suggerimenti per lungo tempo ed espandere questa politica a livello globale», ha detto il ceo in nella conferenza sui conti del quarto trimestre della società. Specificando che il social network ridurrà anche i contenuti politici nei principali "news feed" degli utenti per contribuire ad «abbassare la temperatura e scoraggiare le conversazioni divisive». Mettendo fine così a una pratica che secondo molti avrebbe contributo alla polarizzazione online. La mossa – come spiega Politico – è l'ultimo sforzo del più grande social network al mondo per ridurre il suo ruolo di vettore di odio ...

