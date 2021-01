Covid, tamponi anali in Cina per testare chi è a rischio positività (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non più soltato nasali e faringei: in Cina si sperimentano i primi tamponi anali per testare i soggetti considerati ad alto rischio di positività al Covid-19. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato CCTV, la scorsa settimana i funzionari sanitari di Pechino hanno effettuato tamponi anali ai residenti dei quartieri con casi confermati di Covid-19, inclusi coloro che si trovano all’interno delle strutture designate per la quarantena. Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Non più soltato nasali e faringei: in Cina si sperimentano i primi tamponi anali per testare i soggetti considerati ad alto rischio di positività al Covid-19. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato CCTV, la scorsa settimana i funzionari sanitari di Pechino hanno effettuato tamponi anali ai residenti dei quartieri con casi confermati di Covid-19, inclusi coloro che si trovano all’interno delle strutture designate per la quarantena.

