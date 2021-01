Coronavirus, cifre invariate nelle ultime 24 ore. Gimbe: curve in discesa ma è effetto Natale in esaurimento (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 14.372 i casi individuati nelle ultime 24 ore e 492 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute-Iss. I numeri registrati ieri vedevano 15.204 positivi e 467 morti. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (molecolari e antigenici) sono stati 275.179. Ieri erano stati 293.770.Il tasso di positività è del 5,2%% (ieri era del 5,17%). I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.515.507, i morti 87.381. Gli attualmente positivi sono 474.617 (-3.352 rispetto a ieri). Sono invece 1.953.509 i pazienti dimessi o guariti (+17.220). In isolamento domiciliare ci sono 451.551 persone (-2.905). I ricoveri in terapia intensiva sono in calo di 64 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 102. In totale in ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sono 14.372 i casi individuati24 ore e 492 i decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. I numeri registrati ieri vedevano 15.204 positivi e 467 morti. I tamponi eseguiti24 ore (molecolari e antigenici) sono stati 275.179. Ieri erano stati 293.770.Il tasso di positività è del 5,2%% (ieri era del 5,17%). I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.515.507, i morti 87.381. Gli attualmente positivi sono 474.617 (-3.352 rispetto a ieri). Sono invece 1.953.509 i pazienti dimessi o guariti (+17.220). In isolamento domiciliare ci sono 451.551 persone (-2.905). I ricoveri in terapia intensiva sono in calo di 64 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 102. In totale in ...

