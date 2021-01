Coppa Italia | Napoli batte Spezia 4-2 e va in semifinale

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) – Il4-2 loe approda indi. Primo tempo in discesa per i partenopei, che vanno a segno con Koulibaly al 5?. Raddoppio di Lozano al 20’e tris di Politano alla mezz’ora. Al 40? quarto gol ad opera di Elmas. Nella ripresa lorende meno pesante il passivo con Gyasi al 71? e con Acampora al 73?. L'articolo CalcioWeb.

brfootball : Legendary Juve keeper Gianluigi Buffon turns 43 today. ?10x Serie A ?5x Coppa Italia ?7x Supercoppa Italiana ?1x U… - gianluigibuffon : La Coppa Italia chiama ???? La Juventus risponde ?? #JuveSPAL - goal : ? Morata 16' (P) ? Frabotta 33' ? Kulusevski 78' ? Chiesa 90+4' Juventus stroll into the Coppa Italia semi-finals ?? - RaiSport : #CoppaItalia ?? #NapoliSpezia ?? #Italiano: 'Alla fine abbiamo perso con dignità' 'Meglio il secondo tempo, altrim… - Mediagol : #Napoli-#Spezia, Gattuso: 'Verrò giudicato dai risultati, perchè mi fate sempre le stesse domande?'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, dopo la sconfitta sul campo del Napoli in Coppa Italia è intervenuto al microfono di Rai Sport ...Il Napoli vince contro lo Spezia per 4-2 e si qualifica per la doppia semifinale di coppa Italia, dove incontrerà l'Atalanta. Azzurri double face: primo tempo gagliardo e spettacolare, corredato dalle ...