Conte: "Non mi umilio per Renzi" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sulla Stampa vengono riportate alcune frasi di Giuseppe Conte che danno il senso compiuto del clima di queste opre: «Non porrò alcun veto su Italia Viva, sono Contento se faranno ancora parte di una maggioranza allargata, ma non mi umilierò in alcun modo». Un messaggio per Renzi, ma rivolto anche ad altri. Il piano del premier - scrive La Stampa- coincide con quello di Zingaretti e parte dei vertici M5S. Se Iv non si spacca e bisognerà ingoiarsi giocoforza una nuova convivenza con Renzi, la maggioranza dovrà allargarsi. Solo così l'ex rottamatore potrebbe non essere determinante. Certo, lo schema funziona se oggi al Colle Renzi non brucia il nome di Conte. Nel Pd sono abbastanza sicuri che non lo farà: la mossa, dicono, potrebbe costargli il sostegno dei suoi.

