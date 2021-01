Camorristi con il reddito di cittadinanza: blitz e maxisequestro a Napoli (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gli agenti della Guardia di finanza di Napoli sono scesi in campo per un blitz contro Camorristi: perquisizioni a raffica e sequestri per oltre un milione di euro. (Facebook)Oltre 500 agenti del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno dato il via questa mattina a una vasta operazione contro la camorra. In diversi quartieri della città e dell’area metropolitana campana sono state eseguite perquisizioni a raffica, esattamente 120, che hanno portato a sequestri superiori complessivamente al milione di euro. Nel dettaglio, oltre a Napoli, il blitz ha interessato anche Ercolano, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Casalnuovo di Napoli, Somma Vesuviana, Acerra, Pollena Trocchia, Giugliano, Casoria, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gli agenti della Guardia di finanza disono scesi in campo per uncontro: perquisizioni a raffica e sequestri per oltre un milione di euro. (Facebook)Oltre 500 agenti del comando provinciale della Guardia di finanza dihanno dato il via questa mattina a una vasta operazione contro la camorra. In diversi quartieri della città e dell’area metropolitana campana sono state eseguite perquisizioni a raffica, esattamente 120, che hanno portato a sequestri superiori complessivamente al milione di euro. Nel dettaglio, oltre a, ilha interessato anche Ercolano, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Casalnuovo di, Somma Vesuviana, Acerra, Pollena Trocchia, Giugliano, Casoria, ...

