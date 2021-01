Borse di studio Inps: precisazioni sul bando e sui destinatari (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nessun “Bonus studenti”. Nel comunicato stampa del 27 gennaio scorso, l’Inps ha voluto precisare la natura del bando di concorso indetto in riferimento all’erogazione di Borse di studio per corsi universitari di laurea e corsi di specializzazione a favore di destinatari con specifici requisiti. Non tutti gli universitari, infatti, potranno usufruirne. Come sottolinea il comunicato, la denominazione affibbiata da alcune testate web e profili social a tale concorso di “Bonus studenti” potrebbe rivelarsi fuorviante rispetto la reale prestazione stabilita dall’Inps. Consulta nel dettaglio i requisiti, le scadenze e le modalità del bando Inps per universitari Borse di studio Inps: come funziona La ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nessun “Bonus studenti”. Nel comunicato stampa del 27 gennaio scorso, l’ha voluto precisare la natura deldi concorso indetto in riferimento all’erogazione didiper corsi universitari di laurea e corsi di specializzazione a favore dicon specifici requisiti. Non tutti gli universitari, infatti, potranno usufruirne. Come sottolinea il comunicato, la denominazione affibbiata da alcune testate web e profili social a tale concorso di “Bonus studenti” potrebbe rivelarsi fuorviante rispetto la reale prestazione stabilita dall’. Consulta nel dettaglio i requisiti, le scadenze e le modalità delper universitaridi: come funziona La ...

