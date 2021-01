Borse asiatiche in profondo rosso, Tokyo chiude a -1,53% (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di Tokyo, che affonda con una discesa dell’1,53%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull’indice di Shenzhen, che chiude la giornata in forte calo del 3,15%. Pessimo Hong Kong (-2,27%); sulla stessa tendenza, in forte calo Seul (-1,76%). In discesa Mumbai (-1,01%); come pure, in netto peggioramento Sydney (-2,02%). Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato +0,12%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 27 gennaio si presenta piatta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,03%. Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,05%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Giornata nera per la Borsa di, che affonda con una discesa dell’1,53%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull’indice di Shenzhen, chela giornata in forte calo del 3,15%. Pessimo Hong Kong (-2,27%); sulla stessa tendenza, in forte calo Seul (-1,76%). In discesa Mumbai (-1,01%); come pure, in netto peggioramento Sydney (-2,02%). Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un moderato +0,12%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 27 gennaio si presenta piatta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo -0,03%. Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,05%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta al ...

