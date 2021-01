Acquisti online? Ecco pochi semplici trucchi per risparmiare! (Di giovedì 28 gennaio 2021) È possibile acquistare in Rete senza sacrificare gran parte del proprio tempo libero, e con la certezza di scegliere gli sconti migliori tra quelli disponibili? Lo shopping online intelligente esiste, e nelle prossime righe verranno forniti alcuni consigli utili su come agire. Prezzi dinamici: un pericolo da evitare Parlare di “prezzo dinamico” significa fare riferimento a una pratica molto comune tra i commercianti online che porta questi ultimi a diversificare i prezzi a seconda degli utenti. La differenza di prezzo tiene conto di fattori come localizzazione, modelli di navigazione e spesa, e domanda corrente. Questo comportamento è diffuso, ad esempio, nel campo dei biglietti aerei. Non è raro che un utente, notando prezzi interessanti, decida di registrarsi promettendosi di acquistare il biglietto il giorno successivo ritrovandosi, 24 ore dopo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021) È possibile acquistare in Rete senza sacrificare gran parte del proprio tempo libero, e con la certezza di scegliere gli sconti migliori tra quelli disponibili? Lo shoppingintelligente esiste, e nelle prossime righe verranno forniti alcuni consigli utili su come agire. Prezzi dinamici: un pericolo da evitare Parlare di “prezzo dinamico” significa fare riferimento a una pratica molto comune tra i commerciantiche porta questi ultimi a diversificare i prezzi a seconda degli utenti. La differenza di prezzo tiene conto di fattori come localizzazione, modelli di navigazione e spesa, e domanda corrente. Questo comportamento è diffuso, ad esempio, nel campo dei biglietti aerei. Non è raro che un utente, notando prezzi interessanti, decida di registrarsi promettendosi di acquistare il biglietto il giorno successivo ritrovandosi, 24 ore dopo, ...

zazoomblog : Acquisti online? Ecco pochi semplici trucchi per risparmiare! - #Acquisti #online? #pochi #semplici - MaxMiglietta2 : RT @Mark_DiDonato84: Blocco totale degli acquisti online dal 30 gennaio in poi.. RT dal Vs account Fate girare.. Chissà che non scompaia ma… - CorriereCitta : Acquisti online? Ecco pochi semplici trucchi per risparmiare! - SanMarinoMail : Secondo AstraRicerche, il 39,2% degli intervistati in Italia ha notato un miglioramento in termini di maggiore… - WomenCyberSec : RT @PGRotondo: Maggiore #sicurezza negli #acquisti #online e con carte di credito #CyberSecurity @IBMItalia #IBMItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Acquisti online AZ Coupon: offerte e codici sconto per risparmiare sugli acquisti online IVG.it Editoria, AIE: nel 2020 romanzi e saggistica crescono del 2,4%

Editoria, le vendite di libri cartacei sono cresciute dello 0,3% a prezzo di copertina. Una crescita più marcata se si considerano e-book e audiolibri ...

The North Face lancia oggi VECTIV™ per il mondo del trail

Dopo due anni di importanti investimenti in Ricerca & Sviluppo, più di 9.000 km dedicati dagli atleti a test approfonditi e ottimi risultati ottenuti sui percorsi trail, The North Face è orgogliosa di ...

Editoria, le vendite di libri cartacei sono cresciute dello 0,3% a prezzo di copertina. Una crescita più marcata se si considerano e-book e audiolibri ...Dopo due anni di importanti investimenti in Ricerca & Sviluppo, più di 9.000 km dedicati dagli atleti a test approfonditi e ottimi risultati ottenuti sui percorsi trail, The North Face è orgogliosa di ...