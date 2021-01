Twitter scommette sulle newsletter (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Twitter acquisisce il servizio di newsletter Revue (immagine: Gabriele Porro/Wired Italia). Il social network di micro-blogging, che ha fatto dei testi brevi il suo punto di forza, ha acquistato la piattaforma Revue, che offre un servizio per creare e pubblicare newsletter. Twitter guarda a scrittori, giornalisti e opinionisti che vogliono capitalizzare i loro follower con testi più articolati dei thread di tweet, ma allo stesso tempo a case editrici che vogliono ampliare il loro seguito attraverso il social network. “Il nostro obiettivo è rendere più facile per loro entrare in contatto con i loro abbonati, aiutando anche i lettori a scoprire meglio gli scrittori e i loro contenuti”, hanno scritto Kayvon Beykpour, vicepresidente prodotto, e Mike Park, vicepresidente prodotti editoriali di Twitter sul ... Leggi su wired (Di mercoledì 27 gennaio 2021)acquisisce il servizio diRevue (immagine: Gabriele Porro/Wired Italia). Il social network di micro-blogging, che ha fatto dei testi brevi il suo punto di forza, ha acquistato la piattaforma Revue, che offre un servizio per creare e pubblicareguarda a scrittori, giornalisti e opinionisti che vogliono capitalizzare i loro follower con testi più articolati dei thread di tweet, ma allo stesso tempo a case editrici che vogliono ampliare il loro seguito attraverso il social network. “Il nostro obiettivo è rendere più facile per loro entrare in contatto con i loro abbonati, aiutando anche i lettori a scoprire meglio gli scrittori e i loro contenuti”, hanno scritto Kayvon Beykpour, vicepresidente prodotto, e Mike Park, vicepresidente prodotti editoriali disul ...

Il social network ha acquisito la piattaforma per creare e pubblicare newsletter Revue. Obiettivo: allargare il pubblico di lettori ...

