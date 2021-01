“Sono un po’ matto!”. L’eredità, Flavio Insinna esordisce così. Poi la meravigliosa notizia per Eleonora: “Io non ci credo!” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un’altra grande puntata de L’eredità che non poteva chiudersi meglio: la nuova campionessa Eleonora alla ghigliottina ha infatti vinto una cifra molto alta, motivo per il quale il padrone di casa Flavio Insinna, al momento di rivelarle che la parola esatta era proprio quella da lei scritta sul cartellino, si è alzato esclamando, mentre voltava il cartellino: “Te lo dico ufficialmente che hai vinto!”. Si è quindi aggiudicata 115.000€ la nuova campionessa de L’eredità, che alla ghigliottina nella puntata di martedì 26 gennaio 2021, ha dimostrato grande intuito e preparazione. Partendo dai cinque indizi della ghigliottina, ossia ‘Pulcinella’, ‘fantasma’, ‘vecchi’, ‘collina’ e ‘matto’, la campionessa Eleonora a L’eredità ha dato ‘PAESE’ come risposta, che si è rivelata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un’altra grande puntata deche non poteva chiudersi meglio: la nuova campionessaalla ghigliottina ha infatti vinto una cifra molto alta, motivo per il quale il padrone di casa, al momento di rivelarle che la parola esatta era proprio quella da lei scritta sul cartellino, si è alzato esclamando, mentre voltava il cartellino: “Te lo dico ufficialmente che hai vinto!”. Si è quindi aggiudicata 115.000€ la nuova campionessa de, che alla ghigliottina nella puntata di martedì 26 gennaio 2021, ha dimostrato grande intuito e preparazione. Partendo dai cinque indizi della ghigliottina, ossia ‘Pulcinella’, ‘fantasma’, ‘vecchi’, ‘collina’ e ‘matto’, la campionessaha dato ‘PAESE’ come risposta, che si è rivelata ...

