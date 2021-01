Sinner | esordio in Australia contro Djokovic

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Janniksi prepara a sfidare Novak. Manca poco, infatti, all'esibizione di Adelaide che proprio l'azzurro, l'Under 20 con la miglior classifica ATP, apriràil numero 1 del mondo. Il match è in programma alle 13, ora locale (le 3.00 della notte tra giovedì e venerdì in Italia).Seguiranno poi Serena WilliamsNaomi Osaka, il match "bonus" tra Venus Williams e Irina-Camelia Begu. Poi alle 19 ora locale, le 9 in Italia, la supersfida tra Rafael Nadal, n.2 del mondo, e Dominic Thiem, n.3. E l'intra le prime due del ranking WTA, Ashleigh Barty e Simona Halep., come per tutta la quarantena, si è allenato con Rafa Nadal. Un'occasione unica per fare esperienza, che l'azzurro ha sfruttato per continuare il suo percorso di apprendimento e di ...