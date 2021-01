Roma, Fonseca vieta a Dzeko di allenarsi con la squadra (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giornata di tensione in casa Roma (l’ennesima). Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, l’allenatore giallorosso, Paulo Fonseca, avrebbe vietato a Edin Dzeko di unirsi alla squadra per l’allenamento del pomeriggio. “Superati i problemi fisici il bosniaco avrebbe chiesto di unirsi al resto del gruppo per allenarsi normalmente, ma avrebbe ricevuto il “no” di Fonseca. Un scelta forte, condivisa dalla società. Dzeko ha ingoiato il boccone amaro, si è allenato a parte e non sarà a disposizione col Verona nonostante l’allarme attacco. Edin pensava di meritare un trattamento diverso e si è chiuso nel silenzio, avvicinato solo dalla moglie Amra e dal procuratore. Il rapporto tra il bomber e l’allenatore sembra ormai compromesso e a nulla sono valsi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giornata di tensione in casa(l’ennesima). Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, l’allenatore giallorosso, Paulo, avrebbeto a Edindi unirsi allaper l’allenamento del pomeriggio. “Superati i problemi fisici il bosniaco avrebbe chiesto di unirsi al resto del gruppo pernormalmente, ma avrebbe ricevuto il “no” di. Un scelta forte, condivisa dalla società.ha ingoiato il boccone amaro, si è allenato a parte e non sarà a disposizione col Verona nonostante l’allarme attacco. Edin pensava di meritare un trattamento diverso e si è chiuso nel silenzio, avvicinato solo dalla moglie Amra e dal procuratore. Il rapporto tra il bomber e l’allenatore sembra ormai compromesso e a nulla sono valsi ...

