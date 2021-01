Ritardi vaccini, alta tensione Ue-AstraZeneca. Gruppo “snobba” Bruxelles (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Resta altissima la tensione tra AstraZeneca e la Unione Europea sulla questione dei Ritardi nelle consegne dei vaccini anti-Covid-19. La società ha cancellato un incontro previsto per oggi e risponderà invece per iscritto ai rilievi della commissaria Stella Kyriakides, che ha chiesto in una lettera il motivo dei Ritardi delle consegne. E' stata una portavoce della Commissione europea a confermare che i rappresentanti di AstraZeneca non parteciperanno alla riunione di stasera con gli esperti della stessa Commissione e degli Stati membri nello "Steering Board" sui vaccini. "Posso confermare che in effetti per stasera era programmata una riunione dello Steering Board, e AstraZeneca ci ha informato stamattina che la loro partecipazione non è confermata, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Resta altissima latrae la Unione Europea sulla questione deinelle consegne deianti-Covid-19. La società ha cancellato un incontro previsto per oggi e risponderà invece per iscritto ai rilievi della commissaria Stella Kyriakides, che ha chiesto in una lettera il motivo deidelle consegne. E' stata una portavoce della Commissione europea a confermare che i rappresentanti dinon parteciperanno alla riunione di stasera con gli esperti della stessa Commissione e degli Stati membri nello "Steering Board" sui. "Posso confermare che in effetti per stasera era programmata una riunione dello Steering Board, eci ha informato stamattina che la loro partecipazione non è confermata, ...

