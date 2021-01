Ricky Martin si presenta così sui social: “Quando ti annoi…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cambio di look per Ricky Martin. Il cantante americano ha spento 49 candeline lo scorso 24 dicembre e sta trascorrendo questi mesi di lockdown nella sua villa di Los Angeles, con il marito e i loro quattro figli avuti da madre surrogata. Con i tour bloccati e gli aventi dal vivo che sono ancora un miraggio, il cantante ha molto tempo libero e proprio la noia gli ha ispirato il cambio di look, come lui stesso ha raccontato su Instagram: “Quando ti annoi…decolora”, scrive pubblicando una sua foto in riva al mare con la barba biondo platino, decolorata, appunto. Una stravaganza che è piaciuta molto ai suoi fan, come si deduce dai commenti entusiasti al suo post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ricky Martin (@Ricky ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cambio di look per. Il cantante americano ha spento 49 candeline lo scorso 24 dicembre e sta trascorrendo questi mesi di lockdown nella sua villa di Los Angeles, con il marito e i loro quattro figli avuti da madre surrogata. Con i tour bloccati e gli aventi dal vivo che sono ancora un miraggio, il cantante ha molto tempo libero e proprio la noia gli ha ispirato il cambio di look, come lui stesso ha raccontato su Instagram: “tidecolora”, scrive pubblicando una sua foto in riva al mare con la barba biondo platino, decolorata, appunto. Una stravaganza che è piaciuta molto ai suoi fan, come si deduce dai commenti entusiasti al suo post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@...

