Quando esce After 3? Ecco la data ufficiale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il successo di After trasposizione su pellicola dell'omonimo libro scritto dalla giovane scrittrice Anna Todd nel 2014 è un film appartenente al genere sentimentale/drammatico con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin nei ruoli di Tessa Young e Hardin Scott è testimoniato dagli ottimi incassi al botteghino (quasi 70 milioni di dollari in tutto il mondi) che hanno ampiamente superato il budget di 14 milioni, fattore che ha convinto la produzione a produrre dopo meno di un anno il seguito della pellicola, reso disponibile nei cinema nel settembre del 2020, in ritardo rispetto a quanto inizialmente programmato a causa del Covid. Quando esce After 3? Nonostante le critiche che la serie ha ricevuto da parte della critica, la saga di After proseguirà per almeno due capitoli, come hanno reso noto gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando esce LA BAMBINA CHE NON VOLEVA CANTARE cast, trama e quando esce CiakGeneration Da Morbius a Ghostbusters: le uscite al cinema slittano

Da Morbius a Ghostbusters, da Cenerentola di Kay Cannon a Uncharted: la lista dei film che non vedremo per il momento nei cinema Il calendario dei film attesissimi quest’anno cambia di nuovo a causa d ...

Governo, Giorgia Meloni: «C'è finestra per andare al voto». Il centrodestra sarà unito al Colle

Crisi di Governo, emerge una posizione unitaria dal vertice del centrodestra. Al tavolo i leader di Lega, FdI e Fi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Silvio Berlusconi ...

Da Morbius a Ghostbusters, da Cenerentola di Kay Cannon a Uncharted: la lista dei film che non vedremo per il momento nei cinema Il calendario dei film attesissimi quest'anno cambia di nuovo a causa d ...

Governo, Giorgia Meloni: «C'è finestra per andare al voto». Il centrodestra sarà unito al Colle

Crisi di Governo, emerge una posizione unitaria dal vertice del centrodestra. Al tavolo i leader di Lega, FdI e Fi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Silvio Berlusconi ...