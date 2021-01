Processo Weinstein: risarcite le 17 donne vittime di reati sessuali (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Processo Weinstein si arricchisce di una nuova pagina. Il giudice fallimentare statunitense che sta seguendo il caso contro Harvey Weinstein ha confermato il risarcimento di 17 milioni di dollari alle vittime. Il produttore cinematografico, noto per pellicole famose come Pulp Fiction, ha da poco subito la liquidazione della sua azienda di produzione in seguito Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilsi arricchisce di una nuova pagina. Il giudice fallimentare statunitense che sta seguendo il caso contro Harveyha confermato il risarcimento di 17 milioni di dollari alle. Il produttore cinematografico, noto per pellicole famose come Pulp Fiction, ha da poco subito la liquidazione della sua azienda di produzione in seguito

GirolamoMaggio : L'83% delle presunte molestate preferirebbe evitare il processo Weinstein ed ottenere cash subito. Non occorre aggiungere altro. - Zio_Ippa : @Signorasinasce Limitarsi a raccontare senza denunciare non ha senso. 1) rischia che ora il regista la denunci per… - Nadiesdaa : @NicolaPorro Il predicatore in questione è quello che a Matrix processó le vittime di Weinstein e disse ‘le molesti… -